Кражи из автомобилей раскрыли полицейские в Ялуторовске

| Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области

С заявлениями том, что в неизвестные похитили с их автомобилей аккумуляторы и магнитолу в полицию обратились двое жителей Ялуторовска. Материальный ущерб составил более 8 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых. Как выяснилось, двое приятелей, один из которых житель Заводоуковска, проезжая по одной из улиц Ялуторовска, заметили припаркованный у многоквартирного дома автомобиль.

Один из молодых людей с отверткой отправился к чужой машине, а второй остался наблюдать, чтобы в случае появления прохожих, предупредить друга. Разбив стекло, ялуторовчанин снял магнитолу и аккумуляторную батарею.

Таким же способом молодые люди проникли в припаркованную на другой улице Ниву. Как установили полицейские, один из аккумуляторов приятели сдали в пункт приема металла в Тюмени, а второй вместе с магнитолой спрятали в лесу недалеко от Заводоуковска.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.