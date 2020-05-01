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Ольга Романец: новые меры поддержки предпринимателей сегодня действительно необходимы

Экономика, 11:30 13 мая 2020

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

Серьезный объем финансирования предусматривает новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, озвученный президентом Владимиром Путиным 11 мая. Сегодня эти меры действительно необходимы предпринимателям.

Таким мнением поделилась генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец.

Напомним, Владимир Путин анонсировал расширение поддержки самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, списание налоговых платежей и страховых взносов за II квартал. С 1 июня запустят кредитную программу поддержки занятости с возможностью получения обеспеченного государственными гарантиями зарплатного кредита под 2%.

"Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз: смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников", - подчеркнул Владимир Путин.

По мнению Ольги Романец, курс выбран правильно и разумно. В совокупности с региональными мерами поддержки новые инструменты станут хорошим финансовым подспорьем в непростой ситуации.

Она напомнила, что в Тюменской области дополнительно выделено 100 млн рублей на увеличение фонда микрофинансирования для получения займов. Еще 100 млн рублей направлено на программу субсидирования процентных ставок по кредитам. Также правительство региона отдельно приняло меры в отношении арендных каникул для государственного имущества, а Агентство инфраструктурного развития уже предоставило такие каникулы нескольким предприятиям.

Евгения Шевцова

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# Агентство инфраструктурного развития , господдержка , Ольга Романец , предприниматели

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