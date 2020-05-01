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Акселератор "Драйверы экспорта" запущен в Тюменской области

Экономика, 17:10 14 мая 2020

пресс-служба инвестиционного агентства | Фото: пресс-служба инвестиционного агентства

Акселератор "Драйверы экспорта" запустил в Тюменской области Центр поддержки экспорта областного инвестагентства совместно с компанией "Солоджи Эксперт", сообщает пресс-служба инвестиционного агентства.

Он является частью региональной стратегии по развитию экспорта и нацелен на формирование у представителей бизнеса навыков, необходимых для эффективного старта внешнеэкономической деятельности.

Программа включает три образовательных модуля и рассчитана на шесть месяцев. Компании получат системное представление об эффективном структурировании экспортного проекта, минимизации рисков и снижении издержек для дальнейшего самостоятельного масштабирования экспортной деятельности.

Заявки на участия в программе принимаются до 25 мая.

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# бизнес-акселератор , инвестиции

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