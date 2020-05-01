Юные спортсмены села Казанское получат современный стадион

На стадионе села Казанское начнется капитальный ремонт | Фото: Александра Коротченко На стадионе села Казанское начнется капитальный ремонт | Фото: Александра Коротченко

Стадион в с. Казанском ожидает капитальный ремонт. Он начнется на днях. Определен подрядчик. Средства выделены из регионального бюджета.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор спортивной школы Казанского района Александр Коротченко.

"Пока стадион выглядит так: деревянные трибуны, асфальтовые дорожки, обычное футбольное поле. Последний ремонт здесь был в 2000 году, когда проходил областной спортивный праздник. Теперь, согласно проекту, здесь будут настелены современные беговые дорожки, искусственное футбольное поле, трибуны с пластиковыми сидениями и крышей", - рассказал он.

Конкурс на проведение капремонта главного спортивного объекта райцентра выиграла компания ТСК "Стройгрупп" из Тюмени. Средства выделены из регионального бюджета в рамках национального проекта "Спорт - норма жизни".

По словам директора спортивной школы Казанского района, весь объем работ должен завершиться к 1 сентября. Более тысячи юных спортсменов с. Казанское получат новые, современные условия для занятия различными видами спорта. Это станет хорошим стимулом к достижению высоких спортивных результатов.

Еще один спортивных объект, который в этот раз ждут преобразования, – это спортзал в с. Ильинка Казанского района. Он будет отремонтирован за счет средств районного бюджета. На эти цели выделено около 3 млн рублей.

"Меняем пол, делаем раздевалки, душевые помещения. Этого ничего ранее не было. После ремонта спортзал будет отвечать всем современным нормам. Он находится в здании Дома культуры, размер его 12 на 24 метра. Работы начались. Подрядчик определен по аукциону - "Ишимагрострой". Материалы они будут использовать современные", - говорит Александр Коротченко.

Согласно техническому заданию, работы на объекте завершат до начала нового учебного года. В Ильинке два тренера развивают футбол и волейбол. У каждого тренера по три разновозрастных группы. Общее количество занимающихся - около 70 человек. Юные спортсмены стараются быть в лидерах, как в районе, так и на областных соревнованиях.

Анжела Лебедева