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Прокуратура заблокировала сайты по продаже паспортов

Происшествия, 13:21 14 мая 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

17 сайтов по продаже паспортов заблокированы по требованию Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже паспортов. В надзорном ведомстве напомнили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования межрайонного прокурора. На данный момент доступ к запрещенной информации ограничен.

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# Ишим , паспорт , прокуратура

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