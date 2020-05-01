Прокуратура заблокировала сайты по продаже паспортов

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

17 сайтов по продаже паспортов заблокированы по требованию Ишимской прокуратуры.

Обнаруженные в ходе мониторинга ресурсы содержали информацию о продаже паспортов. В надзорном ведомстве напомнили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования межрайонного прокурора. На данный момент доступ к запрещенной информации ограничен.