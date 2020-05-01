Глава Тюмени оценил работы по модернизации системы очистки канализационных стоков

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Глава Тюмени Руслан Кухарук проинспектировал работы по модернизации системы очистки канализационных стоков. Модернизация проводится в рамках концессионного соглашения между администрацией города, правительством Тюменской области и компанией ООО "Тюмень Водоканал", заключенного в декабре 2017 года, сообщает Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города.

Генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин продемонстрировал главе города несколько сооружений, в том числе цех решеток, где происходит первичная очистка стоков от содержащегося в них мусора. Здесь запустили в работу пять установок перфорированных решеток. Это самое современное из известного оборудования первичной очистки сточных вод, благодаря которому эффект очистки увеличился вдвое.

Во введенном в эксплуатацию цехе механического обезвоживания осадка новое оборудование уплотняет и обезвоживает сырой осадок и избыточный ил из отстойников, значительно повышая качество очистки сточных вод. При этом автоматизированная система позволила исключить воздействие случайных факторов в процессе переработки осадка.

"Очистные сооружения – ключевой объект системы водоотведения. Проведенная на сегодняшний день модернизация помогла автоматизировать процесс отведения стоков, значительно сократилось количество обслуживающего персонала. Установленные системы позволяют кратно повысить качество работы очистных сооружений, в связи с чем снижается негативная нагрузка на окружающую среду. Это главный показатель, к которому мы стремились в рамках работ, проводимых по реализации концессионного соглашения", – сказал Руслан Кухарук.

Мугаммир Галиуллин добавил, что проведенные работы уже положительно повлияли на качество стоков в Туру: "После завершения всех работ планируется увеличить производительность работы городских очистных сооружений канализации для приема стоков от нашего динамично развивающегося города".