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Александр Моор поздравил жителей региона с Днем семьи

Губернатор, 10:38 15 мая 2020

admtyumen.ru

Международный день семьи символизирует самые простые, понятные и важные ценности в жизни каждого из нас: наш дом, наших детей и родителей, близких людей, нашу к ним привязанность и любовь. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Международным днем семьи 15 мая.

"Эти ценности мы передаем из поколения в поколение, когда учим детей уважению к старшим, заботе о младших, любви, пониманию и прощению, духовно-нравственным идеалам", - сказал глава региона.

В Тюменской области проживают около 600 тыс. семей, из них 27 тыс. - многодетные. Крепкие семьи – основа процветания нашего края, уверен Александр Моор.

"Если будут счастливы наши близкие, будем счастливы мы, и мы будем делать все для развития нашего края, для комфортной жизни в нем. А значит, Тюменская область будет и дальше выходить на новые рубежи своих достижений. Берегите свои семьи! Они - наша опора и поддержка. Желаю вам любить и быть любимыми близкими!" - пожелал губернатор Тюменской области.

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# Губернатор , День семьи

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