Более восемнадцати тысяч тюменцев обратились в банки за реструктуризацией кредитов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 18 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов направили жители Тюменской области в банки с 20 марта по 6 мая. Около 16 тыс. из них уже рассмотрены, сообщает пресс-служба отделения Уральского ГУ Банка России по Тюменской области.

После вступления в силу федерального закона о кредитных каникулах в банки поступило около 3,3 тыс. обращений, по каждому второму принято положительное решение. По ипотечным кредитам одобрено 53% обращений, по кредитным картам и потребительским кредитам – 71% и 36% соответственно, по автокредитам – 25%. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном связан с превышением максимального размера кредита, установленного правительством РФ.

Жители Югры и Ямала реже обращались в банки по поводу изменения условий погашения кредита: они направили более 5 тыс. заявлений, из них 1,5 тыс. рассмотрено.

Напомним, что по закону каникулы можно получить по потребительским, ипотечным кредитам, автокредитам, кредитным картам, если их выдали до 3 апреля 2020 года. Кроме банков, кредиторами могут быть и микрофинансовые организации, и кредитные потребительские кооперативы.

Если доход заемщика за месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным значением 2019 года, то он имеет право подать кредитору заявление-требование о предоставлении кредитных каникул. Заявление рассматривается в течение пяти дней. Подтверждающие документы (справка 2-НДФЛ, больничный лист, справка о регистрации на бирже труда и другие) можно предоставить в течение 90 дней после подачи заявления.

Если заемщик не соответствует требованиям закона №106-ФЗ, он может обратиться с заявлением на реструктуризацию кредита. Банки сейчас разрабатывают собственные программы и активно идут навстречу клиентам, изменяя условия договора: в зависимости от конкретных обстоятельств переносят сроки платежа, снижают его размер, находят другие возможности для того, чтобы сделать долг посильным. В рамках собственных программ доля одобренных заявок составляет 63%.

До 30 сентября 2020 года Банк России ввел регуляторные послабления для банков, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов - им разрешено не создавать под такие реструктурированные кредиты и займы повышенные резервы. Отметим, что все эти меры направлены на поддержку кредитования.