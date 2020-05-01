Два лесных пожара произошло в регионе за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара - в Вагайском и Голышмановском районах - произошло в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на Тюменскую авиабазу.

Всего с начала 2020 года на территории региона зафиксировано и ликвидировано 72 лесных пожара.

До 29 мая 2020 года в области действует особый противопожарный режим.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.