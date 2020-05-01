  • 15 мая 202015.05.2020пятница
  • USD73,9298
    EUR79,9033
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Два лесных пожара произошло в регионе за сутки

Происшествия, 16:21 15 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два лесных пожара - в Вагайском и Голышмановском районах - произошло в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает департамент лесного комплекса со ссылкой на Тюменскую авиабазу.

Всего с начала 2020 года на территории региона зафиксировано и ликвидировано 72 лесных пожара.

До 29 мая 2020 года в области действует особый противопожарный режим.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент лесного комплекса , лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 15.05.2020Наркомана из Винзилей отправили в колонию за кражи из грузовых поездов
16:21 15.05.2020Два лесных пожара произошло в регионе за сутки
13:53 15.05.2020Поездка за щенком обернулась аварией в Нижнетавдинском районе
13:30 15.05.2020Автомобиль въехал в опору освещения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск