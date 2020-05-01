Коллаборация позволила сохранить бизнес предпринимателей Голышманово

Коллаборация позволила сохранить бизнес предпринимателей Голышманово | Фото: Голышмановское представительство ФИАТО Коллаборация позволила сохранить бизнес предпринимателей Голышманово | Фото: Голышмановское представительство ФИАТО

Молодые предприниматели Голышманово Александр Пеганов и Аминат Келигова объединились, чтобы сохранить бизнес в период повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции.

Выпускница Школы социального предпринимательства Аминат Келигова в арендованном помещении готовила диетические блюда для любителей вкусной и полезной еды. Планировала организовать кулинарию. С переходом на режим повышенной готовности ей пришлось закрыть предприятие.

"Две недели простоя в работе, сыграли решающую роль: средств продолжать арендовать помещение нет, а арендатор на уступки не идет. Работать на доставку, но такой вид деятельности еще не успели внедрить и прокачать, да и транспорта своего нет. Надо было искать выход из ситуации,"- рассказала Голышмановскому представительству Инвестиционного агентства Тюменской области Аминат Келигова.

Директор гостиницы "Пегас" Александр Пеганов говорит, что его деятельность тоже пострадала от коронавирусной инфекции.

"С Аминат мы знакомы давно, пользовались ее услугами при обслуживании банкетов. Когда поступило предложение доставлять готовые обеды и ужины для работников строящейся площадки "Руском", было принято решение продолжить сотрудничество. Мы располагаем оборудованным помещением для приготовления и транспортом для доставки, а Аминат занимается готовкой блюд. Закупили одноразовую посуду, согласовали меню обедов и ужинов, время доставки и стали работать так, кормить почти 60 работников", - говорит предприниматель.

Александр Пеганов и Аминат Келигова заняты приготовлением и доставкой разнообразных блюд для организации, ведущей строительство птицеводческого предприятия. В меню вошли супы, вторые блюда из говядины и курицы, компоты и морсы, выпечка.

Коллаборация позволит молодым предпринимателям справиться с ситуацией и сохранит их бизнес.

Анжела Лебедева