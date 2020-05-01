Двадцать четыре километра дорог отремонтируют в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Пять участков региональных дорог протяженностью 24 километра отремонтируют в Уватском районе в 2020 году. Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие начало работы с подъездной дороги к Туртасу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Весь комплекс работ, связанный с асфальтоукладкой, на дороге к Туртасу проведем до конца июня. Здесь ремонтируем трехкилометровый участок. Дорога станет шире: с шести метров увеличим до семи. Укрепим обочины", – рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.

Кроме того, проектом предусмотрена установка автопавильона около железнодорожной станции Юность Комсомольская. От этой автобусной остановки до пересечения с улицей Газовиков пройдет пешеходный тротуар длиной один километр.

Параллельно ведется работа на подъездной дороге к селу Демьянское. Там до конца июля отремонтируют участок три с половиной километра. Ширину дорожного полотна также увеличат до семи метров. Работы по подъездной дороге к поселку Демьянка планируют завершить к середине сентября. Здесь заасфальтируют пять километров. На дорогах, ведущих к Красному Яру и Солянке, запланировано отремонтировать участки по десять и два с половиной километра соответственно.

Петр Демидюк добавил, что в 2020 году на участке федеральной трассы, который проходит по Уватскому району, проведут замену слоев износа протяженностью 26 километров. Работы выполнят в июне.