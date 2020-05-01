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Поле для мини-футбола обустраивают в Ишиме

Экономика, 18:31 18 мая 2020

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Поле для занятий мини-футболом появится у школы №8 в Ишиме. Строительство ведется на месте снесенного жилого дома, примыкавшего к территории образовательного учреждения, сообщает администрация города.

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Работы ведет индивидуальный предприниматель. Проект предусматривает планировку территории, строительство ограждения, посев газонной травы, установку футбольных ворот.

Добавим, в 2019 году на территории школы построена волейбольная площадка с беговой дорожкой. Напротив учреждения разбита рекреационная зона с детским игровым и турниковым комплексами, скамейками.

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# физкультура и спорт

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