Конкурс муниципальных грантов объявлен в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Решение о предоставлении муниципальных грантов в 2020 году принято в администрации Тобольска. Конкурс организован для привлечения общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОСов к участию в решении социальных проблем города, для поддержки и развития общественной инициативы горожан в интересах городского сообщества.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Получатели грантов - общественные объединения, некоммерческие организации, ТОСы, признанные победителями конкурса в порядке, определенном соответствующим постановлением, и осуществляющие общественно-полезные программы или мероприятия. Предельный размер муниципального гранта – 400 тысяч рублей", - сказал Максим Афанасьев.

Всю информацию о правилах проведения конкурса. положении, требованиях можно узнать в департаменте экономики по телефону 8 (3456) 24-66-24. Подробно почитать - на официальном сайте администрации города во вкладке "Поддержка СО НКО" "Предоставление муниципального гранта некоммерческим организациям".

"Для граждан это отличная возможность реализовать свои идеи, а для муниципалитета – не просто сделать город лучше, а сделать это именно так, как видят тоболяки", - уверен глава Тобольска.

Анжела Лебедева