ЗапСибНефтехим набирает мощность

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

Крупнейший нефтехимический комплекс России постепенно выходит на полную мощность. Пусконаладочные работы на основных объектах завершены, в первом квартале 2020 года на "ЗапСибНефтехиме" произведено 374 тыс. т полимеров.

За три месяца тобольское предприятие выпустило 115 тыс. т полипропилена и 259 тыс. т полиэтилена. Спрос на эти материалы значительно возрос в период эпидемии коронавируса, благодаря их широкому применению при производстве товаров медицинского назначения и упаковочных решений, играющих большую роль с точки зрения безопасности и гигиены. Из тобольского полипропилена производят нетканые маски и защитные эпидемиологические костюмы для врачей, из полиэтилена – упаковочную тару.

"Значение тобольских предприятий СИБУРа для экономики Тюменской области и России сложно переоценить, - отметил губернатор Александр Моор. – "ЗапСибНефтехим" стал крупнейшим инвестиционным проектом региона за последние годы, реализован даже с некоторым опережением сроков и уже вышел в производственную фазу. СИБУР не только развивает свое производство, уделяя повышенное внимание вопросам экологии, создает рабочие места, участвует в социально-экономическом развитии Тобольска, но и является нашим надежным партнером в дальнейшем использовании потенциала тобольской промышленной площадки".

Ожидается, что на полную мощность новый нефтехимический комплекс в Тобольске выйдет во втором полугодии 2020 года. Предприятие планирует выпускать 500 тыс. т полипропилена и 1,5 млн т полиэтилена в год. Объемы "ЗапСибНефтехима" позволят утроить мощности СИБУРа по производству полиолефинов, конвертируя порядка 3 млн т углеводородного сырья в продукты с более высокой добавленной стоимостью и высоким экспортным потенциалом.

"По мере выхода на проектную мощность мы ожидаем, что сможем заместить до 95 % импорта базовых полимеров, - подчеркнул член правления СИБУРа, генеральный директор "ЗапСибНефтехима" и "СИБУР Тобольска" Игорь Климов. - Реализация столь масштабного проекта выведет Россию в ТОП-10 мировых производителей базовых полимеров. Мы переместимся с 12 на 8 место по полипропилену и с 14 на 9 – по полиэтилену. За счет "ЗапСибНефтехима" и других проектов компании по производству полимерной продукции мы создали задел на годы вперед, который позволит переработчикам иметь доступные объемы отечественных полимеров".