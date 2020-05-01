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Экватор посевной перешагнули тюменские аграрии

Экономика, 10:18 20 мая 2020

департамент агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Рубеж в 50% ярового сева преодолели земледельцы региона. Это более 432 тыс. га площадей из запланированных 809 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В лидеры вышел Ишимский район, где аграрии засеяли 67% полей. За ним идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено 62 и 61% соответственно.

На 100% завершили сев технических культур хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов.

В Сладковском, Омутинском и Вагайском районах завершили посадку картофеля.

На площади в 687 га высажены овощи открытого грунта – это 48% от запланированной площади.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур тюменские аграрии проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав.

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# аграрии , земледелие , посевная кампания , Тюменская область

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