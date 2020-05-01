В России предложили новые меры поддержки сельского хозяйства

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Дополнительные меры поддержки сельского хозяйства предложили на заседании рабочей группы по поддержке субъектов предпринимательства, сообщается на сайте Государственной думы.

Участники заседания выступили за пересмотр налоговой нагрузки для сельского хозяйства, поддержку из федерального бюджета закупок мяса и молока у населения, компенсацию расходов на перевозку зерна по ж/д и льготные кредиты на строительство и модернизацию овоще- и зернохранилищ по всей стране.

Повторно был поднят вопрос об отнесении сельского хозяйства к пострадавшим отраслям от пандемии и озвучены новые необходимые меры поддержки. Кроме того, было предложено ввести до конца 2020 года мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным кредитам на создание и модернизацию/реконструкцию предприятий защищенного грунта.

К первоочередным мерам поддержки аграрии также отнесли и включение организаций в реестр субъектов МСП в режиме реального времени, а не раз в год, как это делается сегодня. Участники заседания выступили и в поддержку ужесточения мониторинга и контроля цен на минеральные удобрения и ГСМ для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В качестве стратегических мер было предложено снижение ставки НДС на 2–4% сроком до 31 декабря 2021 года и льготное кредитование перерабатывающих предприятий и цехов, осуществляющих хранение и глубокую переработку сельскохозяйственного сырья.

По итогам заседания рабочей группы был сформирован пакет из двух десятков мер, который включает предложения Корпорации МСП, отраслевых союзов, региональных органов власти и предприятий. В ближайшее время данные инициативы будут рассмотрены на комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.