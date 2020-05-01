В Тюменской области проходит флешмоб "Мы за бизнес"

| Фото: tyumen.tpprf.ru/ru/ | Фото: tyumen.tpprf.ru/ru/

Флешмоб "Мы за бизнес" стартовал в Тюменской области 18 мая и приурочен ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Предпринимателей области просят подключиться к акции, пригласить к участию сотрудников и членов палат. Записать видеоролики, сделать фотографии, выложить на своих страницах в социальных сетях, на сайтах ТПП.

Для участия в акции необходимо: снять на мобильный телефон короткий ролик-обращение (не более 1 минуты) с поздравлением, или сделать фото с табличкой; в руках при этом держать табличку (плакат) с надписью ключевой фразы "#МЫ ЗА БИЗНЕС!"; разместить этот ролик/фото на всех страницах в имеющихся у участника флешмоба социальных сетях; поставить хештеги к каждой из публикаций: #мызабизнес #бизнес #предпринимательство #деньпредпринимательства #тппрф #праздникбизнеса; пригласить к участию членов палаты, региональные органы власти, всех сотрудников ТПП; прислать в чат ссылки на свои публикации.

"Давайте в этом году активно покажем возможности нашей системы и громко заявим о себе!", - призвали организаторы флешмоба.

Добавим, департамент экономики администрации Тобольска присоединился к всероссийскому флэшмобу "Мы за бизнес", на страницах во ВКонтакте сотрудники разместили фото в поддержку акции.

Анжела Лебедева