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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлено 53 новых случая коронавируса за сутки

Общество, 12:43 22 мая 2020

www.mos.ru

53 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России зарегистрировано 8 тыс. 894 носителей COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества выявленных больных, 42,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 144 человека.

Лидеры по числу зафиксированных случаев коронавируса: Москва - 2 тыс. 988, Московская область - 824, Санкт-Петербург - 389.

По УФО: Свердловская область - 135, 87 случаев в ЯНАО, 80 - ХМАО и Челябинская область, Курганская область- 19.

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# коронавирус

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