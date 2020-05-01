В Тюменской области выявлено 53 новых случая коронавируса за сутки

www.mos.ru www.mos.ru

53 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России зарегистрировано 8 тыс. 894 носителей COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из общего количества выявленных больных, 42,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 144 человека.

Лидеры по числу зафиксированных случаев коронавируса: Москва - 2 тыс. 988, Московская область - 824, Санкт-Петербург - 389.

По УФО: Свердловская область - 135, 87 случаев в ЯНАО, 80 - ХМАО и Челябинская область, Курганская область- 19.