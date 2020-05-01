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Вакцину от COVID-19 неофициально испытали на себе российские ученые

Общество, 13:50 22 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России (НИЦЭМ) успешно испытали на себе свою вакцину от COVID-19, передает "Интерфакс".

О том, что в результате поверки иммунитет есть и негативных эффектов не обнаружено, агентству сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

"Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", - отметил Гинцбург.

Он не уточнил количество коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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# вакцина , коронавирус , наука

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