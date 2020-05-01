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Тюменские предприниматели организовали сбор средств в поддержку медучреждений

Экономика, 15:13 22 мая 2020

с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram | Фото: с личного аккаунта Ларисы Невидайло в Instagram

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Тюменские предприниматели присоединились к инициативе по благотворительному сбору средств в поддержку медицинских учреждений города. За счет средств помощи приобретены 10 тыс. 330 респираторов и 25 тыс. 500 медицинских масок.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

"Уважаемые коллеги, от всей души благодарна предпринимателям, которые присоединились к инициативе по сбору средств в поддержку медучреждений Тюмени. Зная об ежедневном тяжелом многочасовом трудовом дне медицинских работников не хотелось оставаться в стороне, поэтому мы организовали эту благотворительную акцию", - сказала она. ⠀

Все собранные деньги были направлены в Благотворительный фонд развития города Тюмени. На них приобретены респираторы и медицинские маски, чтобы как можно большее количество медиков были в безопасности во время рабочего дня. ⠀

"Хочу сказать спасибо руководителям предприятий, участвовавших в благотворительной акции: ОАО "Мостострой-11" @mostostroy11 и ООО "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС"", - отметила Лариса Невидайло. ⠀

Анжела Лебедева

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# акция , благотворительность , Лариса Невидайло , маски , медики

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