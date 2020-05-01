Форум молодых предпринимателей в Тобольске стартовал в необычном формате

| Фото: "Опора России" Тобольска во ВКонтакте | Фото: "Опора России" Тобольска во ВКонтакте

Форум молодых предпринимателей "Бизнес. Личность. Сообщество" онлайн-формата пройдет в Тобольске 26 мая.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отдела по поддержке СОНКО и развитию молодежного предпринимательства Тобольского дома творчества, исполнительный директор местного отделения "Опоры России" Наталья Пангина мероприятия форума уже начались. Одним из них стал челлендж в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграм "Бизнес-Life".

"Нам хотелось использовать необычный формат проведения форума для того, чтобы дать возможность молодым предпринимателям узнать больше друг о друге, рассказать о себе. Челлендж показывает их в повседневной жизни: любимый питомец, хобби, завтрак, семейный отдых, любимый фильм, способ планирования работы – на эти темы участники присылают фотографии, мнения. Откликнулись многие, присоединились представители органов власти, СМИ – челлендж подарил теплое дружеское общение, какого нельзя создать на реальной площадке делового форума", - рассказала представитель оргкомитета.

По словам Натальи Пангиной, из ключевых событий форума станет подведение итогов конкурса "Бизнес Персона - 2020". Он тоже проходит в социальных сетях, презентации с рассказом о своей деятельности и высказываниями, помогающими двигаться вперед, подготовили шесть претендентов на победу. 25 мая их предложат для оценки земляков на интеренет-голосовании. Имя победителя станет известно 26 мая. Он получит диплом, памятный кубок и необычный приз – "Утро с главой" - возможность пообщаться с главой Тобольска Максимом Афанасьевым в неформальной обстановке.

Третьим направление мероприятий форума является Сторителлинг "Уроки пандемии. Бизнес новой реальности". Предприниматели расскажут интересные истории о себе и своем деле, найденных подходах ведения бизнеса и технологиях работы в нестандартных условиях.

| Фото: "Опора России" Тобольска во ВКонтакте | Фото: "Опора России" Тобольска во ВКонтакте

Ирина Кургузова