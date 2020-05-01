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Александр Моор призвал жителей региона беречь своих детей

Губернатор, 17:16 26 мая 2020

Со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: Со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Внимательнее относиться к детям и не оставлять их рядом с открытыми окнами призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Вместе с теплыми днями в Тюмень вернулась большая беда: снова из окон стали выпадать маленькие дети. Только за минувшие выходные произошло два таких случая с девочками 3 и 4 лет. В обеих семьях родители, заботливые и любящие своих дочек, буквально на мгновение отвлеклись, потеряли ребенка из вида - и произошла трагедия", - сообщил он.

Губернатор отметил, что сейчас они в реанимации. Силами врачей областной клинической больницы №2 в их состоянии появилась положительная динамика, в скором времени малышей переведут в профильные отделения стационара для дальнейшего лечения.

"Уважаемые земляки, я призываю вас не терять бдительность и не оставлять детей без присмотра на балконах и подоконниках! Не рискуйте самым дорогим, что есть у каждого родителя - здоровьем своего ребенка", - обратился Александр Моор к подписчикам.

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# Александр Моор , детская безопасность , падение с высоты

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