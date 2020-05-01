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Аграрии Ялуторовского района завершают посевную

Экономика, 11:39 27 мая 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

СПК "Садовод" первым завершил посевную кампанию в Ялуторовском районе.

По информации администрации муниципалитета, здесь посеяно 1 тыс. 847 га, из них 1 тыс. 435 га заняты зерновыми культурами. Предприятие вышло в лидеры посевной еще на этапе ранневесеннего боронования и сохранило первенство до финиша кампании.

Близятся к завершению посевные в ООО "Чайка" и АО "Приозерное". Здесь планы сева выполнены на 83 % и 79 %, соответственно.

Более половины плана выполнили овощеводы крестьянско-фермерского хозяйства "Зайкина И. А.". Они посадили 170 га картофеля и 66 га овощей.

Всего в районе план сева выполнен на 59 %, средняя производительность составила 2 тыс. 67 га в сутки.

Евгения Шевцова

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# посевная , Ялуторовский район

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