Александр Моор дал напутствие выпускникам школ региона

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

К выпускникам школ региона обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Свое напутствие ребятам он разместил на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Последние звонки в этом году проходят онлайн. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята были рядом друг с другом, смогли обнять и поблагодарить любимых учителей, станцевали школьный вальс на набережной, который уже стал традицией для тюменцев. Я знаю, как это важно для всех, моя мама учитель и всю жизнь проработала в школе. Но в приоритете - здоровье каждого человека, рисковать им мы просто не имеем права", - написал глава региона.

Он подчеркнул, что окончание школы это первый шаг в ту жизнь, где рядом не всегда будет мудрый старший наставник, а делать выбор и отвечать за его последствия придется самостоятельно. "Делайте то, что любите, меняйте мир к лучшему и будьте счастливы! В добрый путь!", - пожелал выпускникам Александр Моор.