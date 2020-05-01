Сезон для МФК "Тюмень" продолжится в августе

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Сезон в российской мини-футбольной суперлиге будет возобновлен 1 августа. Такое решение было принято на онлайн-совещании АМФР с руководителями клубов, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

Как отметил исполнительный директор МФК "Тюмень" Денис Харин, клубы единогласно поддержали предложение возобновить сезон с плей-офф.

"Таким образом, и клубы сумеют сэкономить деньги, и в условиях коронавируса не будет лишних разъездов. Варианты, предложенные АМФР, подошли всем без исключения. Не может не радовать то, что все готовы идти друг другу на уступки. Конечно, ситуация в стране непростая, но доигрывать чемпионат нужно обязательно", - отметил Денис Харин.

Предварительно принято решение о доигровке плей-офф в полном объеме – каждая серия будет продолжаться до трех побед. Решение о местах проведения игр будет принято позже, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах и мерах по ослаблению карантинного контроля.

Участники совещания также обсудили проект календаря сезона 2020/21. Клубы выразили пожелание максимально сократить интервал между окончанием текущего сезона и началом следующего. Старт нового сезона намечен на первую половину сентября.

Сроки возобновления тренировочного процесса и подготовки к рестарту сезона каждый клуб устанавливает индивидуально, исходя из решений местных властей, эпидемиологической обстановки в регионе и собственных тренировочных планов.

Повторное совещание запланировано на 10 июня. На нем будет представлен финальный проект календаря доигровки текущего и игр следующего сезона.