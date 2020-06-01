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При пожаре в автомобиле в Тюмени пострадал мужчина

Происшествия, 12:17 01 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина 1976 года рождения пострадал в результате пожара в иномарке на ул. Урицкого в Тюмени 31 мая.

Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 4 минуты. В районе дома № 36 горел автомобиль Mazda.

На место выезжали сотрудники 123-й пожарно-спасательной части, но применять свои навыки им не пришлось – пламя было ликвидировано до прибытия.

"Термические ожоги рук получил мужчина. Он госпитализирован в областную больницу № 1. Огонь повредил внутреннюю обшивку машины", – сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Отметим, 30 и 31 мая в Тюменской области произошли 16 пожаров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , медицинская помощь , пожары

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