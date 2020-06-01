При пожаре в автомобиле в Тюмени пострадал мужчина
Мужчина 1976 года рождения пострадал в результате пожара в иномарке на ул. Урицкого в Тюмени 31 мая.
Сообщение о пожаре поступило в 16 часов 4 минуты. В районе дома № 36 горел автомобиль Mazda.
На место выезжали сотрудники 123-й пожарно-спасательной части, но применять свои навыки им не пришлось – пламя было ликвидировано до прибытия.
"Термические ожоги рук получил мужчина. Он госпитализирован в областную больницу № 1. Огонь повредил внутреннюю обшивку машины", – сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Отметим, 30 и 31 мая в Тюменской области произошли 16 пожаров.
Инна Пахомова