Александр Моор: каждый ребенок должен расти в атмосфере любви, тепла и родительской заботы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дети – это смысл нашей жизни, воплощение наших чаяний и надежд. От того, насколько счастливой будет эта пора в их жизни, зависит, смогут ли они состояться в личностной и профессиональной сфере, достичь жизненных высот. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, тепла и родительской заботы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Международным днем защиты детей.

По словам Александр Моора, в Тюменской области есть все необходимые условия для получения качественного и доступного образования, занятий спортом и творческой самореализации, для сохранения здоровья и обеспечения безопасности детей.

"Искренне благодарю родителей, педагогов и всех, кто вкладывает силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Спасибо вам за заботу и любовь, за внимание, которое уделяете детям, в том числе тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, у кого ограниченные возможности здоровья. Особая благодарность – семьям, подарившим тепло и заботу приемным детям. Их успешность, благополучие и всестороннее развитие – наша общая задача.

В этот день я поздравляю и ребят! Для большинства из вас уже началась любимая пора – летние каникулы. И хотя в этом году многие традиционные мероприятия пока ограничены, я желаю вам провести это время с пользой, подрасти и узнать много нового. Пусть это лето станет для вас ярким, солнечным, запоминающимся! Мечтайте, ставьте перед собой новые цели и достигайте их!

Желаю вам крепкого здоровья и всегда только положительных эмоций. А нам, взрослым, не забывать о том, что именно от нас зависит, будет ли наш ребенок по-настоящему счастливым, радостным и уверенным в себе. Пусть в жизни всегда будет место улыбкам, детскому смеху и исполнению детской заветной мечты!", - сказал глава региона.