В России введен мораторий на налоговые проверки для бизнеса

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Мораторий на налоговые проверки для бизнеса во всех отраслях объявил до 30 июня премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.

Мораторий введен, в том числе для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма. Мишустин напомнил, что туристическая отрасль очень сильно пострадала из-за коронавируса.

Под действие моратория попадут, в частности, горнолыжные трассы, пляжи, гостиницы с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе.

"Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Такое решение поможет на время поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит", - сказал Михаил Мишустин.