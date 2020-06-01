Александр Моор призвал жителей Тюменской области подавать детям позитивный пример

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram призвал жителей региона заботиться о детях, дарить им тепло вне зависимости от праздничных дат.

"Каждый ребенок достоин любви и понимания. Какими вырастут наши дети, насколько они раскроют свои таланты, зависит только от взрослых. Друзья, давайте будем для них позитивным примером во всем, давайте дарить им тепло и заботу вне зависимости от праздничных дат", - написал глава региона.