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Александр Моор призвал жителей Тюменской области подавать детям позитивный пример

Губернатор, 15:32 01 июня 2020

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram призвал жителей региона заботиться о детях, дарить им тепло вне зависимости от праздничных дат.

"Каждый ребенок достоин любви и понимания. Какими вырастут наши дети, насколько они раскроют свои таланты, зависит только от взрослых. Друзья, давайте будем для них позитивным примером во всем, давайте дарить им тепло и заботу вне зависимости от праздничных дат", - написал глава региона.

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# Александр Моор , День защиты детей , соцсети

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