Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля, сообщает региональный оперативный штаб.
Несмотря на действие режима повышенной готовности, уже начались подготовительные мероприятия для того, чтобы граждане своевременно получили услугу.
Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, проект затронет около 47 тыс. работодателей и около 500 тыс. работников.
Сотрудники тюменского филиала ФСС приглашают работодателей на онлайн-консультации с ведущими разработчиками программного обеспечения.
График вебинаров можно узнать на сайте.