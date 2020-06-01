Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на действие режима повышенной готовности, уже начались подготовительные мероприятия для того, чтобы граждане своевременно получили услугу.

Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, проект затронет около 47 тыс. работодателей и около 500 тыс. работников.

Сотрудники тюменского филиала ФСС приглашают работодателей на онлайн-консультации с ведущими разработчиками программного обеспечения.

График вебинаров можно узнать на сайте.

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