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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля

Экономика, 17:38 01 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Прямые выплаты" в Тюменской области будет запущен 1 июля, сообщает региональный оперативный штаб.

Несмотря на действие режима повышенной готовности, уже начались подготовительные мероприятия для того, чтобы граждане своевременно получили услугу.

Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, проект затронет около 47 тыс. работодателей и около 500 тыс. работников.

Сотрудники тюменского филиала ФСС приглашают работодателей на онлайн-консультации с ведущими разработчиками программного обеспечения.

График вебинаров можно узнать на сайте.

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# выплаты , проект , фонд социального страхования

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