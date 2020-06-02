Два человека пострадали на пожаре в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в д. Дербень в Голышмановском городском округе в Тюменской области 1 июня. У них диагностировали ожоги.

Сообщение поступило в 21 час 21 минуту. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, на ул. Зеленая горел деревянный дом размерами шесть на восемь метров. На ликвидации пожара работали караулы отдельного поста с. Малышенка, 110 пожарно-спасательной части и представители добровольной дружины с. Королево. Пожарные не дали огню уйти на соседние дома и постройки. Огнеборцы работали на подвозной воде, заправлялись на водоеме на расстоянии 300 метров от места пожара.

Не обошлось без пострадавших. "Термические ожоги ног и рук получили женщина 1962 года рождения. У мужчины 1969 года рождения диагностировали термические ожоги головы, лица, груди и рук", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило дом на площади 48 квадратных метров и надворные постройки на площади 30 квадратных метров.

По предварительной версии, пожар произошел из-за воспламенения газовоздушной смеси.

Отметим, 1 июня в Тюменской области произошло четыре пожара.

Инна Пахомова