Городской квартал UNO строят с использованием средств Сбербанка

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк в Тюмени профинансировал группу компаний В72 для строительства городского квартала UNO. Кредитная линия в размере 700 млн рублей открыта на 2,5 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2022 года. Сделка реализуется с использованием счетов эскроу и применением аккредитивной формы расчетов для покупателей квартир, сообщает банк.

Использование счетов эскроу и применение аккредитивной формы расчетов позволяет защитить обе стороны сделки. Банк обеспечивает расчеты между продавцом и покупателем, являясь одновременно гарантом и механизмом проведения сделки. Покупатель недвижимости от застройщика вносит денежные средства по договору долевого участия на аккредитив Сбербанка, а после регистрации договора в Россреестре банк переводит денежные средства на сче эскроу.

"С группой компаний В72 сотрудничаем с 2018 года. За это время мы успешно профинансировали четыре проекта на общую сумму 1,78 млрд рублей, - сообщил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – В ближайшее время наше сотрудничество будет расширяться. Помимо стандартных финансовых услуг группа компаний В72 планирует использовать различные нефинансовые сервисы, предоставляемые экосистемой Сбербанка".

UNO — это городской квартал класса комфорт плюс в стиле нео-модерн. Он находится на ул. Московский тракт, 83, к.6. Строгое сочетание кирпича, стекла и бетона, благодаря архитекторам, превращается в высотный дом из трех блоков в девять, 12 и 23 этажа и пятиэтажную урбан-виллу. Высота главной секции — 77 метров. В проекте предусмотрены общие террасы на крышах, зона стоянки, теплый паркинг и обширный зеленый двор для прогулок и занятий спортом, закрытый от посторонних и охраняемый видеонаблюдением. От городского квартала до центра — всего 10 минут. Рядом расположены школа, торговый центр "Колумб", поликлиника и все необходимое для комфортного семейного проживания. На соседнем земельном участке начато строительство нового детского сада, строительство которого завершится в сентябре 2021 года.

Проектная декларация размещена здесь.

"Для поддержания спроса на недвижимость Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам, в том числе и для семей с детьми. Покупку квартиры в новостройке при регистрации сделки в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка, используя сервис ДомКлик", - добавил Владислав Шиленко.

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

"Вкладывая деньги в жилую недвижимость, необходимо выбирать объект с удачным расположением и развитой инфраструктурой, спрос на который будет только расти. Именно таким объектом и является наш городской квартал UNO. Для удобства покупателей рядом со строительной площадкой 01 июня откроется офис продаж. Покупатели недвижимости смогут получить подробную информацию о жилом комплексе, квартирах и коммерческих помещениях в наличии, акциях и скидках, а также кредитных программах", - сообщил руководитель отдела продаж застройщика Александр Манаев.

Ранее при финансовой поддержке Сбербанка группой компаний В72 был построен и введен в эксплуатацию комфортный дом "Наследие", построенный в микрорайоне "Восточный-2". В настоящее время с использованием кредитных средств банка строится дом ГП-5 в микрорайоне "Чемпионский".