Профилактическая обработка скота проходит в Исетском районе

| Фото: ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

Профилактическая обработка крупного и мелкого рогатого скота проходит в Исетском районе, сообщает информационно-издательский центр "Заря".

Как сообщил ветеринарный врач-эпизоотолог Дмитрий Порошин. Профилактические мероприятия проводятся для предупреждения распространения туберкулеза, бруцеллеза, лейкоза КРС. В них задействованы три бригады. Специалисты проводят исследование на туберкулез, забор крови на лейкоз по РИД, гематологии, бруцеллез КРС, исследования против подкожного овода, биркование маточного поголовья.

Кроме того, ведется вакцинация против бешенства собак и кошек, против классической чумы свиней, сибирской язвы мелкого рогатого скота и лошадей. Профилактические мероприятия прошли в большинстве населенных пунктов района.

"С 1 июня приступили к оставшимся территориям – Коммунар, Бобылево, Малыши, Пастухова, Бархатово, Красногорское, Турушёва, Кировский и другим небольшим деревням, захватим и аулы-солонцы", - добавил ветврач.

Обработка проводится в личных подсобных хозяйствах. В животноводческих сельхозпредприятиях эту работу ведут свои специалисты, профилактике подвергаются все виды животных, наблюдению подлежит и птица. Прием животных на ветстанции проводится только в экстренных случаях.

За май забор проб крови на бруцеллез КРС проведен у 1 тыс. 178 животных, на туберкулез КРС исследовано 1 тыс. 170. Заборы проб крови у овец проведены у 1 тыс. 125 голов. Против сибирской язвы привито 132 лошади и 1 тыс. 520 овец. С начала года против ЗУДа вакцинацию прошли 15 тыс. 886 голов скота, из них 4 тыс. 940 – в частном секторе.