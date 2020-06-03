Двоих лесников из Юргинского осудили за незаконную рубку берез

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Двое бывших лесников осуждены за незаконную рубку берез в Юргинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Летом 2018 года лесники незаконно пилили лес в Юргинском участковом лесничестве. В ходе очередной рубки их увидели грибники и сообщили в полицию. Сотрудники полиции застали черных лесорубов на месте преступления. Установлено, что было спилено 44 березы. Размер ущерба, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 190 тыс. рублей. Дендрологическая экспертиза определила сходство пней с места рубки с образцами древесины, хранившейся около дома родных одного из лесников.

Суд назначил подсудимым по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и взыскал с них всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, они на один год лишены специального права заниматься лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью.

Суд также постановил конфисковать в доход государства грузовой самосвал ГАЗ САЗ 3507, использовавшийся для перевозки древесины, две бензопилы.