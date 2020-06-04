Новый цех по пошиву одежды открыла тюменский предприниматель

| Фото: пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области

Новый цех по пошиву женской, мужской и детской одежды открыла в Тюмени предприниматель Елена Михайлова при поддержке Инвестиционного агентства области. Она планирует выпускать модную, качественную одежду из трикотажа, шелка, кашемира и плащевых тканей под брендом торговой марки "Anna Mancini".

Как сообщает пресс-служба инвестагентства, также планируется разрабатывать и создавать дизайн капсульных коллекций для выхода на международный рынок. Для создания цеха потребовалось приобрести новое швейное оборудование, при этом часть средств удалось компенсировать благодаря программе областного правительства "О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в форме субсидии".

Новую одежду под брендом "Anna Mancini" можно будет приобрести в фирменном салоне предпринимателя по адресу ул. Водопроводная, 16, а в перспективе и в других магазинах города.