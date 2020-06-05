Тюменские пожарные спасли кошку из стиральной машины

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Кошку, оказавшуюся в стиральной машине вместе с бельем, спасли тюменские пожарные 4 июня.

Тревожный звонок поступил в 13 часов 25 минут. Помощь потребовалась жильцам одной из квартир дома №15 на ул. Текстильная.

"По словам хозяев, во время стирки белья, они заметили в барабане стиральной машины кошку. Они сразу отключили машину, но не смогли вытащить питомца самостоятельно. Хозяева были в стрессовом состоянии. Стиральная машина была старой, владельцы всегда прилагают усилие, чтобы открыть ее, используют при этом нож или отвертку", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На помощь тюменцам прибыли сотрудники 15-й пожарно-спасательной части. На работу ушло несколько минут. Люк открыли при помощи подручных средств, животное извлекли из барабана вместе с мокрой одеждой. Кошка жива.

Инна Пахомова