Мотоциклист получил тяжелую травму в ДТП в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Мотоциклист получил тяжелую травму в ДТП на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июня.

ДТП произошло в 19 часов. "Мужчина 1989 года рождения на мотоцикле Yamaha не выбрал безопасную скорость. Он опрокинулся", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате аварии, по предварительным данным, он получил тяжелую травму ноги. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова