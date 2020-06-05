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Мотоциклист получил тяжелую травму в ДТП в Тюмени

Происшествия, 11:39 05 июня 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Мотоциклист получил тяжелую травму в ДТП на ул. 30 лет Победы в Тюмени 4 июня.

ДТП произошло в 19 часов. "Мужчина 1989 года рождения на мотоцикле Yamaha не выбрал безопасную скорость. Он опрокинулся", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате аварии, по предварительным данным, он получил тяжелую травму ноги. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , мотоциклисты

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