Около тридцати раз тюменские пожарные выезжали на тушение пуха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 выездов, связанных с горением тополиного пуха, сделали тюменские пожарные 6 и 7 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

7 июня произошел пожар в районе дома №10 на ул. Федюнинского — в гаражном кооперативе "Синтез". Вызов поступил в 17 часов 39 минут. "Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Скорее всего, это связано с поджиганием пуха. Загорелись десять гаражей. Пламя повредило имущество внутри конструкций на площади 30 квадратных метров", — рассказал Александр Зубарев.

На месте работали 29 сотрудников пожарно-спасательных частей города. В тушении задействовали девять единиц техники.

Еще один пожар, связанный с горением пуха, произошел в районе дома №14 на ул. Геологоразведчиков, 14. Сообщение о происшествии поступило в 12 часов 47 минут. Огонь повредил забор спортивной площадки на площади 100 кв. метров. Спортивный объект находится вблизи лицея №93. С пламенем боролись сотрудники 15 пожарно-спасательной части — шесть человек.

Инна Пахомова