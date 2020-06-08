Услуги телемедицины DocDoc от Сбербанка доступны покупателям квартир в жилом районе "Айвазовский"

| Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" | Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, и группа компаний "ЭНКО" заключили договор о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины.

На основании договора группа компаний "ЭНКО" предоставляет покупателям квартир в жилом районе "Айвазовский" специальный промокод, позволяющий получать безлимитные онлайн-услуги от опытных врачей в течение одного года. Клиентам доступны консультации с врачами разных специальностей – педиатр, терапевт, хирург, гастроэнтеролог, ревматолог, психотерапевт и многие другие.

"Годовой абонемент на медицинское обслуживание от DocDoc – это идеальный инструмент, позволяющий группе компаний "ЭНКО" проявить заботу о покупателях квартир и отблагодарить их за оказанное доверие строительному проекту, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Благодаря телемедицине от сервиса Docdoc клиенты группы компаний "ЭНКО" смогут безлимитно получать квалифицированные медицинские услуги в круглосуточном режиме. Клиентам не придется тратить время на дорогу и очереди в поликлиниках".

Напомним, что в 2018 году Сбербанк профинансировал строительство первой очереди жилого района "Айвазовский" на сумму более 2 млрд рублей (ГП-1 и ГП-2). В 2020 году банком был утвержден кредитный лимит около 1,4 млрд рублей на строительство второй очереди (ГП-3). Проектом предусмотрено строительство 12 жилых домов на берегу реки Тура в г. Тюмени. Проектные декларации размещены на сайте группы компаний "ЭНКО".