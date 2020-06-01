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Новый сорт огурцов выращивают в теплицах "ТюменьАгро"

Экономика, 18:16 11 июня 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cорт огурцов "Валигора" впервые высадили на новых площадках тепличного комплекса "ТюменьАгро", сообщает региональный департамент АПК.

Как отмечают специалисты предприятия, этот сорт был включен в Госреестр Российской Федерации для выращивания в зимних теплицах с дополнительной досветкой в 2019 году.

Напомним, весной 2020 года "ТюменьАгро" ввело третью очередь тепличного комплекса в д. Нариманово производственной площадью до 17 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей. Планируется, что объем продукции после выхода на проектную мощность составит 14 тыс. тонн овощей в год.

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# АПК , огурцы , Тюмень Агро

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