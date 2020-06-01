ВТБ в Тюмени провел первую онлайн-выдачу ипотеки

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

Первую для банка в регионе полностью дистанционную ипотечную сделку провел в Тюменской области ВТБ. Без посещения офиса клиент ВТБ получил кредит на сумму 2,2 млн рублей и приобрел у застройщика ПИК квартиру в проекте "Озерный Парк". В настоящий момент одобрены и готовятся к оформлению еще несколько аналогичных сделок.

Данная возможность реализована совместно с ПИК и на текущий момент доступна только для объектов этой компании. Выбрав интересующую квартиру, клиент может подать заявку на ипотеку на сайте застройщика. Заявка рассматривается в короткий срок от нескольких часов. После одобрения банком клиент подписывает необходимые документы в цифровом формате с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.

Сделка была проведена по программе ипотеки с господдержкой по льготной ставке 6,5% годовых. Кроме того, в первый год кредита ставка для клиента будет практически нулевой в рамках совместной акции ВТБ и ПИК.

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитованию в стране и регионе. По итогам января-мая 2020 года более 2 тыс. тюменских семей получили в ВТБ жилищные кредиты на сумму 4,6 млрд рублей, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе свыше 150 сделок на 344 млн рублей проведены по госпрограмме льготной ипотеки под 6,5% годовых.