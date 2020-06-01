Ялуторовчан приглашает спортивный онлайн-лагерь

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Спортивный онлайн-лагерь "Я ГоТОв" будет работать в Ялуторовске 15-30 июня. Каждого участника ждут общение с друзьями и спортивные задания, сообщает администрация Ялуторовского района.

До вечера каждый участник выполняет задание и записывает небольшой видеоотчет о проделанной работе, который выкладывает у себя на страничке или в комментариях к упражнению с хэштегом #ЯГотовОнлайн

Задания направлены на обмен идеями, активизацию творческого потенциала и простое дружеское общение.

Для участия в лагере понадобится любое устройство с возможностью выхода в Интернет и съемки фото и видео, приложение ВКонтакте и вступление в группу "ГТО в Ялуторовском районе". Расписание занятий спортивного онлайн-лагеря "Я ГоТОв".