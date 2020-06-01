Двадцать три жителя Уватского района получили новую профессию после переобучения

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23 временно безработных жителя Уватского района стали участниками программы переобучения, освоили новую профессию, получили работу. Всего в 2020 году в районе планируется переобучить 37 человек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра занятости населения Уватского района Татьяна Белова.

"Для снижения напряженности на рынке труда активно привлекаем безработных к переобучению, освоению новых профессий. Обучение организовано в рамках национальных проектов – это граждане предпенсионного возраста и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Постоянная программа – обучение, переобучение безработных граждан. Профессиональное, дополнительное образование уже открылись, вышли из ограничений", - рассказала она.

В апреле-мае 2020 г. на дистанционном обучении временно безработные жители Уватского района освоили профессии: делопроизводитель, бухгалтер, специалист по кадрам. Предстоит обучение для желающих стать машинистами-грейдеристами, охранниками. Возможно повышение квалификации по ряду специальностей. Обучаются граждане бесплатно, им выплачивается стипендия.

С начала 2020 г. в ЦЗН Уватского района обратилось 412 граждан. По словам Татьяны Беловой, это много, в сравнении с предыдущими годами. Связывают поток безработных в службу занятости с действующим режимом повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Заявление о постановке на учет из-за безработицы жители района могут подать дистанционно. И на перерегистрацию приезжать не нужно. Повлияло еще и выдача безработным с 1 марта пособия, объявленного президентом страны. Плюс доплаты на детей – 3 тысячи рублей на несовершеннолетнего ребенка, увеличение минимального пособия по безработице. С учетом районного коэффициента, который составляет 50 процентов, пособие выше, чем по области, максимальное – 18 тысяч 195 рублей", - говорит директор Центра занятости населения.

Из 412 незанятых - 166 трудоустроены по данным на 19 июня. Вакансии были всегда, сейчас работодатели заявляют наиболее активно, отмечает Белова. 554 вакансии есть в базе данных районного ЦЗН. По программе "Самозанятость населения" пять человек получили поддержку в размере 192 тыс. человек.

Напряженность на рынке труда Уватского района составляет 0,46 %. Для сравнения - средний показатель по Тюменской области – 1,33 %.

Анжела Лебедева