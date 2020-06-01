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Тюменских предпринимателей ждут на вебинаре по таможенному регулированию экспорта

Экономика, 08:23 23 июня 2020

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Вебинар "Таможенное регулирование экспортной деятельности" пройдет в Тюменской области 25 июня, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Сотрудники Тюменской таможни расскажут экспортерам о таможенных процедурах, часто возникающих проблемах и ошибках при таможенной декларации товаров. Все участники вебинара получат памятку по таможенному регулированию экспорта.

Начало вебинара в 11 часов. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта.

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# вебинар , Тюменская таможня

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