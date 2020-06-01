Тюменских предпринимателей ждут на вебинаре по таможенному регулированию экспорта
| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области
Вебинар "Таможенное регулирование экспортной деятельности" пройдет в Тюменской области 25 июня, сообщает региональное Инвестиционное агентство.
Сотрудники Тюменской таможни расскажут экспортерам о таможенных процедурах, часто возникающих проблемах и ошибках при таможенной декларации товаров. Все участники вебинара получат памятку по таможенному регулированию экспорта.
Начало вебинара в 11 часов. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта.