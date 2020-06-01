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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Владимир Ульянов считает голосование по поправкам значимым для будущего России

Общество, 12:24 29 июня 2020

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Владимир Ульянов принял участие в голосовании и призывает всех выразить гражданскую позицию.

"Это голосование важно и, несомненно, значимо для нашего будущего. После двадцати шести лет действия нынешней редакции Конституции РФ возникла необходимость внесения изменений. Самое главное, в новой редакции предлагается закрепить обязанности государства. Как известно, конституционные нормы должны будут выполнять все: и представители государственной власти, и местного самоуправления", - отметил Ульянов.

Напомним, поправки затрагивают самые различные сферы жизни государства: суверенитет страны, социальную политику, экологию, организацию органов власти и другие.

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели поправки на мартовском заседании парламента.

"Поправки прошли практически все инстанции. Теперь окончательное слово – за гражданами", - подчеркнул народный избранник.

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# Владимир Ульянов , облдума , поправки в Конституцию

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