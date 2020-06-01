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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Владимир Ковин: поправки в Конституцию продиктованы временем

Политика, 11:40 29 июня 2020

duma72 | Фото: duma72

Далее в сюжете Владимир Ульянов считает голосование по поправкам значимым для будущего России

В Конституции отражено прошлое, настоящее и будущее страны, считает депутат, глава аграрного комитета Тюменской областной думы Владимир Ковин.

"Время диктует необходимость изменений. Следует учитывать не только внутригосударственную ситуацию, но и те вызовы, которые происходят на мировой арене. В Конституцию России предлагается внести 206 поправок. Важны изменения о защите суверенитета и территориальной целостности страны. Это говорит о безопасности России, ее неделимости", - считает Ковин.

Поправки касаются многих сфер жизни - семейные ценности, воспитание патриотизма, устои нравственности – все это нашло отражение в документе.

"Меня радуют социальные гарантии, которые для нас, россиян, будут конституционно закреплены", - подчеркнул он.

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# облдума , поправки в Конституцию

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