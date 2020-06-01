Владимир Столяров считает важными поправки социальной направленности

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

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Депутат Тюменской областной думы Владимир Столяров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит с 25 июня по 1 июля. Наиболее значимыми он считает социальный блок поправок..

"Важно, что многие поправки имеют социальную направленность. Законодательно для граждан России закрепляется обязательная индексация пенсий и других социальных выплат. Это и МРОТ не ниже прожиточного минимума, и обязательное социальное страхование по трудовому договору. Прописывается конституционная защита семьи, материнства, отцовства и института брака, как союза мужчины и женщины. Каждый гражданин в любом уголке страны будет обеспечен доступной и качественной медицинской помощью и школьным образованием, независимо от места проживания", - отметил Владимир Столяров.

По мнению депутата, голосование – принципиально важное событие для каждого жителя страны. Поэтому участие в нем должны принять по возможности все россияне, которые обладают избирательным правом.