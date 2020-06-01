Непогода не остановила желающих принять участие в голосовании, отметил председатель УИК 2245

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, которые числятся в списке избирателей участковой комиссии 2245, активно идут на участок. Их не останавливает непогода, дождь. Приходят голосующие с хорошим настроением.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал председатель участковой избирательной комиссии 2245 Тюмени Анатолий Иванов.

Подводя итоги четвертого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ, он отмечает, что все дни, начиная с 25 июня, тюменцы идут на участок активно, но при этом нет никаких очередей.

"Встречаем людей на входе, проводим санобработку. У нас для этого все необходимое есть: коврик, санитайзеры, маски, перчатки. Поверхности регулярно обрабатываем специальным раствором. Тюменцы привыкли соблюдать санитарную дистанцию. Входы, выходы у нас разведены, чтобы люди не сталкивались", - говорит Анатолий Иванов.

По словам председателя УИК, накануне голосования члены комиссии провели большую разъяснительную работу по новым правилам проведения голосования, которые связаны с эпидемиологической ситуацией. Сегодня комиссия находит понимание со стороны голосующих.

В 20 часов, после того, как участковая комиссия закрывается для голосующих, начинается работа внутри участка. Члены комиссии распределяют по сейф-пакетам бюллетени: отдельно из ящиков для голосования на дому и из ящиков внутри участка. Пакеты запечатываются. Их вскроют только 1 июля – финальный день голосования по поправкам в Конституцию.

Всего в Тюменской области работают 1 тыс. 97 участковых избирательных комиссий. Голосующих встречают с 8 до 20 часов.

Анжела Лебедева