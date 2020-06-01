Тюменка Александра Зубарева впервые приняла участие в общероссийском голосовании
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18-летняя тюменская студентка Александра Зубарева впервые приняла участие в общероссийском голосовании. С этим ее поздравила председатель избирательного участка № 2037 Валентина Иванова, пишет "Тюменская область сегодня".
В 2020 году Александра с красным дипломом завершила обучение в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. На участок Александра пришла в сопровождении мамы Ольги Камильевны.
"Каждому гражданину важно выразить свою гражданскую позицию. Мы воспитываем патриотов нашей страны и стараемся, чтобы в такие ответственные моменты они всегда участвовали в голосовании", - отметила Ольга Камильевна.
Напомним, голосование по поправкам в Конституции Российской Федерации будет проходить в Тюменской области и во всех регионах страны до 1 июля.