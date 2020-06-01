  • 28 июня 202028.06.2020воскресенье
  • USD69,1284
    EUR77,5413
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер восточный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Тюменка Александра Зубарева впервые приняла участие в общероссийском голосовании

Общество, 15:08 28 июня 2020

Валерия Бычкова "Тюменская область сегодня" | Фото: Валерия Бычкова "Тюменская область сегодня"

Далее в сюжете Юрий Баранчук: нам всем нужно принять участие в голосовании

18-летняя тюменская студентка Александра Зубарева впервые приняла участие в общероссийском голосовании. С этим ее поздравила председатель избирательного участка № 2037 Валентина Иванова, пишет "Тюменская область сегодня".

В 2020 году Александра с красным дипломом завершила обучение в Тюменском колледже производственных и социальных технологий. На участок Александра пришла в сопровождении мамы Ольги Камильевны.

"Каждому гражданину важно выразить свою гражданскую позицию. Мы воспитываем патриотов нашей страны и стараемся, чтобы в такие ответственные моменты они всегда участвовали в голосовании", - отметила Ольга Камильевна.

Напомним, голосование по поправкам в Конституции Российской Федерации будет проходить в Тюменской области и во всех регионах страны до 1 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# голосование , поправки в Конституцию РФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 28.06.2020Четвертый этап опрессовок стартует в Тюмени
17:17 28.06.2020Женщина-космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС
16:47 28.06.2020Тимур Нигматуллин: люди идут голосовать, поскольку у них есть мотивация
15:42 28.06.2020Тюменскому разведчику посвятили выставку в Екатеринбурге