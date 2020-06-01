Тюменские наблюдатели не выявили нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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Наблюдатели областного штаба общественного контроля за внесением изменений в Конституцию за три дня голосования не выявили нарушений на участках для голосования, сообщил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

"Как отмечают наблюдатели, члены штаба, посещающие участки, голосование идет организованно, члены избирательных комиссий демократично, дружелюбно относятся ко всем, кто приходит отдать свой голос", - рассказал Чеботарев.

За минувшие сутки штаб принял более полусотни звонков. Люди интересуются, как и где им проголосовать, если они живут на дачах, уточняют участки для голосования. Одно из обращений поступило от вахтовиков, проживающих в данный момент в загородном обсерваторе. Штаб обратился за разъяснением в областной Избирком — голосование для них организуют вне помещений санатория с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Также в штаб позвонила 90-летняя Елизавета Николаевна с просьбой помочь организовать голосование на дому. К ней выехал член участковой избирательной комиссии с двумя общественными наблюдателями и она смогла проголосовать. "Я думаю, это достойный пример для всех нас, чтобы прийти на участки или пригласить на дом и выполнить гражданский долг", - отметил Чеботарев.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжается, общественные наблюдатели ведут мониторинг. Все находится под контролем общественности. По возникающим вопросам граждане могут обращаться в штаб по тел. (3452) 39-01-07.

Татьяна Тихонова